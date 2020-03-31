В течние суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — подытожили в штабе ООС.