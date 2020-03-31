|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
В течние суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.
«С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
В течние суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.
«С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа