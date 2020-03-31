В Одесской области сегодня, 31 марта, в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом во врем.

Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в области.

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что в результате смещения грунта двух людей засыпало землёй. Спасатели расчистили почву и нашли двух мужчин без признаков жизни.

Привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.