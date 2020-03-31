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В Одесской области сегодня, 31 марта, в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом во врем.
Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в области.
По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что в результате смещения грунта двух людей засыпало землёй. Спасатели расчистили почву и нашли двух мужчин без признаков жизни.
Привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Одесской области сегодня, 31 марта, в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом во врем.
Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в области.
По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что в результате смещения грунта двух людей засыпало землёй. Спасатели расчистили почву и нашли двух мужчин без признаков жизни.
Привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа