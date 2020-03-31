В районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области сегодня 31 марта, во время выполнения боевых задач в результате подрыва на противопехотной мине травмирован один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Раненому предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Он находится в тяжелом состоянии. Согласно информации, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

— Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий, - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, в течение суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.