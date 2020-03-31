|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.25 грн
|EUR
|30.1 грн
|31.1 грн
В районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области сегодня 31 марта, во время выполнения боевых задач в результате подрыва на противопехотной мине травмирован один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Раненому предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Он находится в тяжелом состоянии. Согласно информации, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
— Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий, - сообщили в пресс-центре ООС.
Напомним, в течение суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
В районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области сегодня 31 марта, во время выполнения боевых задач в результате подрыва на противопехотной мине травмирован один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Раненому предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Он находится в тяжелом состоянии. Согласно информации, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
— Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий, - сообщили в пресс-центре ООС.
Напомним, в течение суток, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа