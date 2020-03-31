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За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.
Об этом сообщает Медуза.
Число погибших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).
Случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.
Об этом сообщает Медуза.
Число погибших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).
Случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа