За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.

Об этом сообщает Медуза.

Число погибших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).

Случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.