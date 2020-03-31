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Полиция Португалии задержала трех офицеров миграционной службы, которых подозревают в убийстве гражданина Украины, задержанным 42, 43 и 47 лет.
Следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну, пишет Новое Время.
Мужчину убили после того, как он якобы «вызвал некоторые беспорядки». Как сообщали СМИ, инцидент произошел в аэропорту Лиссабона, куда украинец прибыл рейсом из Турции.
По неизвестной причине ему запретили въезд в страну, а когда мужчина потребовал объяснений, на него надели наручники и жестоко избили, в частности ногами.
После этого у него случился приступ эпилепсии. Его доставили в больницу, однако после этого вернули в аэропорт, где пострадавший был убит в комнате без камер наблюдения.
Напомним, вчера стало известно, что в Лиссабоне убили украинца, который приехал в поисках работы.
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Полиция Португалии задержала трех офицеров миграционной службы, которых подозревают в убийстве гражданина Украины, задержанным 42, 43 и 47 лет.
Следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну, пишет Новое Время.
Мужчину убили после того, как он якобы «вызвал некоторые беспорядки». Как сообщали СМИ, инцидент произошел в аэропорту Лиссабона, куда украинец прибыл рейсом из Турции.
По неизвестной причине ему запретили въезд в страну, а когда мужчина потребовал объяснений, на него надели наручники и жестоко избили, в частности ногами.
После этого у него случился приступ эпилепсии. Его доставили в больницу, однако после этого вернули в аэропорт, где пострадавший был убит в комнате без камер наблюдения.
Напомним, вчера стало известно, что в Лиссабоне убили украинца, который приехал в поисках работы.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
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