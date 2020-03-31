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В Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсяник, передает УНН.
Так, из-за коронавируса в области умерли три человека. Последней умер 30 марта, женщина из села Тынное.
— Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу. Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия касательно восстановления жизненно важных функций, однако врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей, — рассказал Олег Вивсяник.
Отмечается, что круг контактных лиц устанавливается. Также ее внук поступил в Сарнинскую больницу, однако его быстрый тест на коронавирус — отрицательный.
Сообщается, что в Ровенской области по состоянию на 31 марта 2020 года: всего подозрений на COVID-19 за период наблюдения — 96, из них отрицательные — 65, пока исследуются — 18.
Также сообщается, что в настоящее время госпитализированы 10 человек.
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В Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсяник, передает УНН.
Так, из-за коронавируса в области умерли три человека. Последней умер 30 марта, женщина из села Тынное.
— Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу. Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия касательно восстановления жизненно важных функций, однако врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей, — рассказал Олег Вивсяник.
Отмечается, что круг контактных лиц устанавливается. Также ее внук поступил в Сарнинскую больницу, однако его быстрый тест на коронавирус — отрицательный.
Сообщается, что в Ровенской области по состоянию на 31 марта 2020 года: всего подозрений на COVID-19 за период наблюдения — 96, из них отрицательные — 65, пока исследуются — 18.
Также сообщается, что в настоящее время госпитализированы 10 человек.
Напомним, что в Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа