В Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсяник, передает УНН.



Так, из-за коронавируса в области умерли три человека. Последней умер 30 марта, женщина из села Тынное.

— Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу. Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия касательно восстановления жизненно важных функций, однако врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей, — рассказал Олег Вивсяник.

Отмечается, что круг контактных лиц устанавливается. Также ее внук поступил в Сарнинскую больницу, однако его быстрый тест на коронавирус — отрицательный.

Сообщается, что в Ровенской области по состоянию на 31 марта 2020 года: всего подозрений на COVID-19 за период наблюдения — 96, из них отрицательные — 65, пока исследуются — 18.

Также сообщается, что в настоящее время госпитализированы 10 человек.

Напомним, что в Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.