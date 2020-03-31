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Денис Проценко, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, заразился коронавирусом. Неделю назад он жал руку Путину.
Об этом 31 марта сообщили в эфире телеканала «Россия-24», передаёт Фонтанка.
Отмечается, что врач чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице.
Неделю назад в Коммунарку приезжал президент Владимир Путин. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку. По некоторым корпусам глава государства ходил в желтом защитном костюме.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.
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Денис Проценко, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, заразился коронавирусом. Неделю назад он жал руку Путину.
Об этом 31 марта сообщили в эфире телеканала «Россия-24», передаёт Фонтанка.
Отмечается, что врач чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице.
Неделю назад в Коммунарку приезжал президент Владимир Путин. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку. По некоторым корпусам глава государства ходил в желтом защитном костюме.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
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Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа