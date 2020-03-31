Денис Проценко, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, заразился коронавирусом. Неделю назад он жал руку Путину.

Об этом 31 марта сообщили в эфире телеканала «Россия-24», передаёт Фонтанка.

Отмечается, что врач чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице.

Неделю назад в Коммунарку приезжал президент Владимир Путин. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку. По некоторым корпусам глава государства ходил в желтом защитном костюме.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.