Правоохранители с начала введения карантина в Украине проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности полицейские проверили действия, которые касаются онлайн-мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты, и обнаружили 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

— Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств, - сообщает во вторник Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.