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Правоохранители с начала введения карантина в Украине проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В частности полицейские проверили действия, которые касаются онлайн-мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты, и обнаружили 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.
— Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств, - сообщает во вторник Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
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Правоохранители с начала введения карантина в Украине проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В частности полицейские проверили действия, которые касаются онлайн-мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты, и обнаружили 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.
— Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств, - сообщает во вторник Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа