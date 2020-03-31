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В Черновицкой области 31 марта скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
«Женщина (1955 г. р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла», — говорится в сообщении.
Ещё один скончавшийся пациент — мужчина 1962 г. р., госпитализированный в областную клиническую больницу 24 марта.
С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, 28 марта был подтвержден коронавирус.
«В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом», — отмечают в ОГА.
Ранее сообщалось, что умер бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус.
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В Черновицкой области 31 марта скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
«Женщина (1955 г. р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла», — говорится в сообщении.
Ещё один скончавшийся пациент — мужчина 1962 г. р., госпитализированный в областную клиническую больницу 24 марта.
С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, 28 марта был подтвержден коронавирус.
«В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом», — отмечают в ОГА.
Ранее сообщалось, что умер бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа