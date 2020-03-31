В Черновицкой области 31 марта скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

«Женщина (1955 г. р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла», — говорится в сообщении.

Ещё один скончавшийся пациент — мужчина 1962 г. р., госпитализированный в областную клиническую больницу 24 марта.

С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, 28 марта был подтвержден коронавирус.

«В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом», — отмечают в ОГА.

Ранее сообщалось, что умер бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус.