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В Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.
Так, установлено, что в период с марта 2017 года по февраль 2019 года мужчина проходил «военную службу» в спецподразделениях так называемой «ДНР». Позже он вернулся на подконтрольную территорию Украины и вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.
«Проходя военную службу, указанный гражданин не отказался от преступных намерений, и установив контакт с лицом, позиционировал себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещениях, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнем, что могло причинить вред обороноспособности государства», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в Ровенский городской суд обвинительный акт в отношении военнослужащего бригады ВСУ, которая дислоцируется в Днепропетровской области, за совершение уголовных преступлений по статьям о «государственной измене» и «участии в террористической организации». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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В Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.
Так, установлено, что в период с марта 2017 года по февраль 2019 года мужчина проходил «военную службу» в спецподразделениях так называемой «ДНР». Позже он вернулся на подконтрольную территорию Украины и вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.
«Проходя военную службу, указанный гражданин не отказался от преступных намерений, и установив контакт с лицом, позиционировал себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещениях, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнем, что могло причинить вред обороноспособности государства», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в Ровенский городской суд обвинительный акт в отношении военнослужащего бригады ВСУ, которая дислоцируется в Днепропетровской области, за совершение уголовных преступлений по статьям о «государственной измене» и «участии в террористической организации». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что в России военнослужащий Черноморского флота майор Дмитрий Долгополов и его гражданская супруга Анна Сухоносова получили 10 и 9 лет колонии соответственно за шпионаж в пользу Украины.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа