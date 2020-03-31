В Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

Так, установлено, что в период с марта 2017 года по февраль 2019 года мужчина проходил «военную службу» в спецподразделениях так называемой «ДНР». Позже он вернулся на подконтрольную территорию Украины и вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

«Проходя военную службу, указанный гражданин не отказался от преступных намерений, и установив контакт с лицом, позиционировал себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещениях, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнем, что могло причинить вред обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Ровенский городской суд обвинительный акт в отношении военнослужащего бригады ВСУ, которая дислоцируется в Днепропетровской области, за совершение уголовных преступлений по статьям о «государственной измене» и «участии в террористической организации». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в России военнослужащий Черноморского флота майор Дмитрий Долгополов и его гражданская супруга Анна Сухоносова получили 10 и 9 лет колонии соответственно за шпионаж в пользу Украины.