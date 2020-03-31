В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.

— По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.

Напомним, карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.