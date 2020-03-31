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В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.
— По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
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В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.
— По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
Напомним, карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа