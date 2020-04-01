В Черновицкой области лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом у гражданина Италии.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в своем видеообращении.

Он напомнил, что есть граждане Украины, которые сейчас лечится от коронавирусной болезни в Италии.

«С нашей стороны у нас также такой случай. Гражданин Италии сегодня лечится у нас в Черновицкой области, наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье», — сказал глава ОГА.

Также Сергей Осачук рассказал, что за день на Буковине проверили 39 образцов, в 14 случаях подтвердился коронавирус. Теперь в целом по области 104 подтвержденных случаев. За сутки 31 марта два человека с Covid-19 умерли.

Напомним, по состоянию на вечер 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.