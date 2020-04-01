31 марта в возрасте 76 лет от коронавируса скончался британский актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек. Он известен по киносаге «Звездные войны».

Об этом сообщил актер и продюсер Грег Грюнберг, пишет theБабель.

Джек умер в Великобритании, в больнице города Черсти. Его жена не смогла с ним попрощаться, так как находится в Австралии на карантине.

Эндрю Джек появлялся в двух эпизодах «Звездных войн»: «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Последние джедаи». Грюнберг назвал Джека «одним из самых добрых людей», с которыми он когда-либо работал.

Как постановщик речи Джек работал с более чем 200 актерами, включая Роберта Дауни — младшего, Пирса Броснана, Кейт Бланшетт и Вигго Мортенсена. Он был задействован в съемках трилогии «Властелин колец».

Напомним, что в США скончался первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19.