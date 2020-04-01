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Сегодня днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что в результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель легкового автомобиля, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.
Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.
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Сегодня днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что в результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель легкового автомобиля, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.
Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.