Сегодня днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель легкового автомобиля, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.