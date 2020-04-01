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На борту авианосца«Теодор Рузвельт» более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей.
Об этом сообщает УНН.
— Капитан ядерного авианосца с более 100 матросами, зараженными коронавирусом, на борту просил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможной смерти в ситуации, по его словам, которая быстро ухудшается, - пишет издание.
Отмечается, что, по словам капитана авианосца Бретт Крозье, экипаж состоит из более 4000 человек.
— Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках, - написал капитан в рапорте.
Напомним, что Кабинет министров Украины планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.
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На борту авианосца«Теодор Рузвельт» более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей.
Об этом сообщает УНН.
— Капитан ядерного авианосца с более 100 матросами, зараженными коронавирусом, на борту просил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможной смерти в ситуации, по его словам, которая быстро ухудшается, - пишет издание.
Отмечается, что, по словам капитана авианосца Бретт Крозье, экипаж состоит из более 4000 человек.
— Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках, - написал капитан в рапорте.
Напомним, что Кабинет министров Украины планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.