Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмчеается, что владелец судна до сих пор не предпринял меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. Для этого ему был установлен срок до 31 марта 2020 года.

«Мною взято это дело на личный контроль. Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на поднятие и удаление судна и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнения моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высока — от 18 до 24 миллионов гривен», — заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь.

Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.

Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения.