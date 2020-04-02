В американском штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 432 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на NBC News.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции в городе Олбани, что в штате также выявили еще 8669 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Нью-Йорке с начала вспышки коронавируса диагностировали более 92,3 тысячи случаев заражения COVID-19, свыше 2,3 тысячи инфицированных скончались.

Куомо заявил, что коронавирус затрагивает не только городские районы, и что COVID-19 распространился по всему штату, включая поселения, «где больше коров, чем людей».

Он отметил, что пик распространения инфекции может через 7 — 30 дней.

Нью-Йорк считается эпицентром распространения COVID-19 в США и рекордсменом по количеству выявленных случаев в стране.

Накануне количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тысячи. Скончались более 5,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки количество заразившихся коронавирусной инфекцией пересекло рубеж в 200 тысяч.