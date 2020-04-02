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В американском штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 432 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на NBC News.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции в городе Олбани, что в штате также выявили еще 8669 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, всего в Нью-Йорке с начала вспышки коронавируса диагностировали более 92,3 тысячи случаев заражения COVID-19, свыше 2,3 тысячи инфицированных скончались.
Куомо заявил, что коронавирус затрагивает не только городские районы, и что COVID-19 распространился по всему штату, включая поселения, «где больше коров, чем людей».
Он отметил, что пик распространения инфекции может через 7 — 30 дней.
Нью-Йорк считается эпицентром распространения COVID-19 в США и рекордсменом по количеству выявленных случаев в стране.
Накануне количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тысячи. Скончались более 5,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки количество заразившихся коронавирусной инфекцией пересекло рубеж в 200 тысяч.
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В американском штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 432 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на NBC News.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции в городе Олбани, что в штате также выявили еще 8669 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, всего в Нью-Йорке с начала вспышки коронавируса диагностировали более 92,3 тысячи случаев заражения COVID-19, свыше 2,3 тысячи инфицированных скончались.
Куомо заявил, что коронавирус затрагивает не только городские районы, и что COVID-19 распространился по всему штату, включая поселения, «где больше коров, чем людей».
Он отметил, что пик распространения инфекции может через 7 — 30 дней.
Нью-Йорк считается эпицентром распространения COVID-19 в США и рекордсменом по количеству выявленных случаев в стране.
Накануне количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тысячи. Скончались более 5,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки количество заразившихся коронавирусной инфекцией пересекло рубеж в 200 тысяч.