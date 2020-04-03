Во Франции общее количество умерших от коронавируса превысило пять тысяч, в том числе в домах престарелых скончались 884 человека.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Figaro.

За последние 24 часа в больницах умер 471 пациент с подтвержденным коронавирусом, днем ранее зафиксировали 509 летальных случаев.

Всего во французских медучреждениях умерли 4503 человека с начала эпидемии.

Саломон впервые озвучил статистику смертности среди постояльцев домов престарелых — на сегодняшний день зафиксировали 884 случая смерти. По его словам, эти данные пока не полные.

Таким образом, во Франции от коронавируса умерли по меньшей мере 5387 человек.

В настоящее время в больницах находятся 26 646 человек с коронавирусом, из которых 6399 — в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.