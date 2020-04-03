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Во Франции общее количество умерших от коронавируса превысило пять тысяч, в том числе в домах престарелых скончались 884 человека.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Figaro.
За последние 24 часа в больницах умер 471 пациент с подтвержденным коронавирусом, днем ранее зафиксировали 509 летальных случаев.
Всего во французских медучреждениях умерли 4503 человека с начала эпидемии.
Саломон впервые озвучил статистику смертности среди постояльцев домов престарелых — на сегодняшний день зафиксировали 884 случая смерти. По его словам, эти данные пока не полные.
Таким образом, во Франции от коронавируса умерли по меньшей мере 5387 человек.
В настоящее время в больницах находятся 26 646 человек с коронавирусом, из которых 6399 — в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.
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Во Франции общее количество умерших от коронавируса превысило пять тысяч, в том числе в домах престарелых скончались 884 человека.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Figaro.
За последние 24 часа в больницах умер 471 пациент с подтвержденным коронавирусом, днем ранее зафиксировали 509 летальных случаев.
Всего во французских медучреждениях умерли 4503 человека с начала эпидемии.
Саломон впервые озвучил статистику смертности среди постояльцев домов престарелых — на сегодняшний день зафиксировали 884 случая смерти. По его словам, эти данные пока не полные.
Таким образом, во Франции от коронавируса умерли по меньшей мере 5387 человек.
В настоящее время в больницах находятся 26 646 человек с коронавирусом, из которых 6399 — в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.