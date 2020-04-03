В Киеве на территории Гидропарка напали на съемочные группы двух телеканалов во время подготовки ими репортажей о соблюдении киевлянами запрета на посещение парков во время карантина. Правоохранители открыли уголовное производство.

Предварительно правоохранители установили, что во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Через некоторое время на эту спорт-площадку приехали журналисты с другого телеканала и начали снимать репортаж на ту же тему. На них напал другой неизвестный мужчина, применил физическую силу к журналистке и повредил съемочную технику.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистов.