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Предварительно правоохранители установили, что во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.
Через некоторое время на эту спорт-площадку приехали журналисты с другого телеканала и начали снимать репортаж на ту же тему. На них напал другой неизвестный мужчина, применил физическую силу к журналистке и повредил съемочную технику.
Ранее сообщалось, что в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистов.
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Предварительно правоохранители установили, что во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.
Через некоторое время на эту спорт-площадку приехали журналисты с другого телеканала и начали снимать репортаж на ту же тему. На них напал другой неизвестный мужчина, применил физическую силу к журналистке и повредил съемочную технику.
Ранее сообщалось, что в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистов.