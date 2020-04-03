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В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили служебных лиц, которые незаконно добывали полезные ископаемые с карьера в Первомайском районе.
Об этом НикВести сообщил источник Управления СБУ в Николаевской области.
Согласно имеющимся данным, служебные лица одного из карьеров, расположенного в Первомайском районе, злоупотребляя служебным положением, незаконно добывали полезные ископаемых (без фиксации объемов в документации), уклоняясь от уплаты налогов и других платежей.
Сегодня, 3 апрель 2020 года, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области наложили арест на технику, которая использовалась во время незаконной добычи сырья на карьере.
Отмечается, что управление СБУ в Николаевской области в рамках уголовного производства зарегистрированного по признакам части 2 статьи 240 УК Украины, разоблачило противоправный механизм, направленный на истощение государственных природных ресурсов путем нарушения норм действующего законодательства в сфере добычи полезных ископаемых.
Напомним, что в январе сотрудники СБУ в области в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.
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В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили служебных лиц, которые незаконно добывали полезные ископаемые с карьера в Первомайском районе.
Об этом НикВести сообщил источник Управления СБУ в Николаевской области.
Согласно имеющимся данным, служебные лица одного из карьеров, расположенного в Первомайском районе, злоупотребляя служебным положением, незаконно добывали полезные ископаемых (без фиксации объемов в документации), уклоняясь от уплаты налогов и других платежей.
Сегодня, 3 апрель 2020 года, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области наложили арест на технику, которая использовалась во время незаконной добычи сырья на карьере.
Отмечается, что управление СБУ в Николаевской области в рамках уголовного производства зарегистрированного по признакам части 2 статьи 240 УК Украины, разоблачило противоправный механизм, направленный на истощение государственных природных ресурсов путем нарушения норм действующего законодательства в сфере добычи полезных ископаемых.
Напомним, что в январе сотрудники СБУ в области в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.