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В Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.
— Сегодня, в морге 21й инфекционной больницы на Канатной, которая принимает всех больных с коронавирусом, ночью разбили стекло и украли микроскоп.Пожелать им «на здоровье» или как? Украденный микроскоп, стоит денег. Причём не малых, — написал Михаил Лысенко.
В полиции уточнили, что кроме микроскопа, грабители похитили 1,5 тысячи гривен.
Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе областной полиции.
Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.
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В Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.
— Сегодня, в морге 21й инфекционной больницы на Канатной, которая принимает всех больных с коронавирусом, ночью разбили стекло и украли микроскоп.Пожелать им «на здоровье» или как? Украденный микроскоп, стоит денег. Причём не малых, — написал Михаил Лысенко.
В полиции уточнили, что кроме микроскопа, грабители похитили 1,5 тысячи гривен.
Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе областной полиции.
Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.