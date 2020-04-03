В Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

— Сегодня, в морге 21й инфекционной больницы на Канатной, которая принимает всех больных с коронавирусом, ночью разбили стекло и украли микроскоп.Пожелать им «на здоровье» или как? Украденный микроскоп, стоит денег. Причём не малых, — написал Михаил Лысенко.

В полиции уточнили, что кроме микроскопа, грабители похитили 1,5 тысячи гривен.

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.