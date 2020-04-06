|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.
— Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы, - рассказали в полиции Филиппин.
По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.
Напомним, что в зоопарке Бронкс, в США малайский тигр инфицирован COVID-19, симптомы обнаружили и у другие животных.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.
— Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы, - рассказали в полиции Филиппин.
По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.
Напомним, что в зоопарке Бронкс, в США малайский тигр инфицирован COVID-19, симптомы обнаружили и у другие животных.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь