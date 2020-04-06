Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.

— Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы, - рассказали в полиции Филиппин.

По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

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