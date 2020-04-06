Инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

Об этом сообщает Sky News.

В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.

Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство «в случае необходимости».

— Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости, — заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, о заражении Бориса Джонсона стало известно более недели назад. Однако у него до сих пор остаются стойкие симпомы заболевания.