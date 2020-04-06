|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
Инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.
Об этом сообщает Sky News.
В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.
Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство «в случае необходимости».
— Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости, — заявили на Даунинг-стрит.
Напомним, о заражении Бориса Джонсона стало известно более недели назад. Однако у него до сих пор остаются стойкие симпомы заболевания.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.
Об этом сообщает Sky News.
В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.
Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство «в случае необходимости».
— Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости, — заявили на Даунинг-стрит.
Напомним, о заражении Бориса Джонсона стало известно более недели назад. Однако у него до сих пор остаются стойкие симпомы заболевания.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь