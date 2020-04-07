Во Франции количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило 10 тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Жером Саломон, передает Le Monde.

За последние сутки зафиксировали 1417 летальных исходов, из них 597 — в больницах, 820 — в домах престарелых.

В целом с 1 марта во Франции зафиксировано 10 328 летальных случаев, в том числе 7 091 — в больницах и 3 237 — в домах престарелых. 82% умерших — люди старше 70 лет.

На данный момент в реанимации находится 7131 пациент, большинство из них в возрасте от 60 до 80 лет.

Количество выздоровевших увеличилось до 19 337 человек.

Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек.

Как сообщалось, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.