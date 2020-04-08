Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.

Об этом сообщает заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

— Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда, — написал Юрий Холод.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.