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Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.
Об этом сообщает заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook
На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.
— Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда, — написал Юрий Холод.
Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.
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Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.
Об этом сообщает заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook
На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.
— Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда, — написал Юрий Холод.
Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь