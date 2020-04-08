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Во Львове вчера вечером 7 апреля, на остановке общественного транспорта бездомный убил музыканта, лидера группы «Лесик Band» Александра Дацюка.
Об этом сообщили в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан.
— Вчера, 7 апреля, около 21:00 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Героев УПА во Львове на его глазах неизвестный мужчина нанес удар ножом в область сердца другом мужчине. Каретой скорой медицинской помощи раненого доставили в больницу. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции. Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве. Задержанный 67-летний мужчина без определенного места жительства. Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение. 8 апреля около часа ночи в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, несмотря на усилия врачей, раненый пациент - 56-летний львовянин, умер, - сказано в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Дочь погибшего Христина Дацюк на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с карантином пышного прощания с умершим не будет.
— Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощания. Просьба всех кто хочет помочь морально, материально писать мне в личку. Светлая тебе память наш Дюдя, - написала она.
Группа «Лесик Band» была создана Александром Дацюком в 1990 году во Львове. Групп была популярной в середине 90-х, известна своими хитами «Журавли», «Гуляли», «Пели ящеры», «Кошмарный сон», «Рэкет», «Весна застоя», «Бразилия», и другими.
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Во Львове вчера вечером 7 апреля, на остановке общественного транспорта бездомный убил музыканта, лидера группы «Лесик Band» Александра Дацюка.
Об этом сообщили в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан.
— Вчера, 7 апреля, около 21:00 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Героев УПА во Львове на его глазах неизвестный мужчина нанес удар ножом в область сердца другом мужчине. Каретой скорой медицинской помощи раненого доставили в больницу. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции. Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве. Задержанный 67-летний мужчина без определенного места жительства. Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение. 8 апреля около часа ночи в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, несмотря на усилия врачей, раненый пациент - 56-летний львовянин, умер, - сказано в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Дочь погибшего Христина Дацюк на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с карантином пышного прощания с умершим не будет.
— Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощания. Просьба всех кто хочет помочь морально, материально писать мне в личку. Светлая тебе память наш Дюдя, - написала она.
Группа «Лесик Band» была создана Александром Дацюком в 1990 году во Львове. Групп была популярной в середине 90-х, известна своими хитами «Журавли», «Гуляли», «Пели ящеры», «Кошмарный сон», «Рэкет», «Весна застоя», «Бразилия», и другими.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь