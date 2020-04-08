В Днепропетровской области в среду закрыли 30-тысячный город Першотравенск из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится на сайте областной администрации.

— (6 апреля - прим.) в Першотравенске обнаружили шесть случаев COVID-19. Вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, - заявил глава области Александр Бондаренко.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила закрыть въезды и выезды из города, чтобы остановить распространение болезни.

— Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет иметь только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса, - рассказал глава области.

Александр Бондаренко подчеркнул: «Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляет, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию»

Сейчас на Днепропетровщине - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.