|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.55 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.95 грн
В Днепропетровской области в среду закрыли 30-тысячный город Першотравенск из-за вспышки коронавируса.
Об этом говорится на сайте областной администрации.
— (6 апреля - прим.) в Першотравенске обнаружили шесть случаев COVID-19. Вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, - заявил глава области Александр Бондаренко.
Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила закрыть въезды и выезды из города, чтобы остановить распространение болезни.
— Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет иметь только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса, - рассказал глава области.
Александр Бондаренко подчеркнул: «Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляет, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию»
Сейчас на Днепропетровщине - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Днепропетровской области в среду закрыли 30-тысячный город Першотравенск из-за вспышки коронавируса.
Об этом говорится на сайте областной администрации.
— (6 апреля - прим.) в Першотравенске обнаружили шесть случаев COVID-19. Вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, - заявил глава области Александр Бондаренко.
Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила закрыть въезды и выезды из города, чтобы остановить распространение болезни.
— Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет иметь только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса, - рассказал глава области.
Александр Бондаренко подчеркнул: «Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляет, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию»
Сейчас на Днепропетровщине - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь