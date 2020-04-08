В Одесской области 8 апреля выявили 11 новых случаев COVID-19. Заболели двое одесситов, семь жителей Подольска, одна женщина из поселка Окны и одна — из Кодымского района.

Об этом рассказал губернатор Максим Куцый, передает издание Пушкинская.

— Самому молодому из выявленных сегодня заболевших 25 лет, самому взрослому — 82 года. Все новые пациенты получают медицинскую помощь. Шесть из них находятся на самоизоляции, — пишет издание.

Общее количество подтверждённых случаев коронавирусной болезни в Одесской области — 43.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.