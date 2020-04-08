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В Одесской области 8 апреля выявили 11 новых случаев COVID-19. Заболели двое одесситов, семь жителей Подольска, одна женщина из поселка Окны и одна — из Кодымского района.
Об этом рассказал губернатор Максим Куцый, передает издание Пушкинская.
— Самому молодому из выявленных сегодня заболевших 25 лет, самому взрослому — 82 года. Все новые пациенты получают медицинскую помощь. Шесть из них находятся на самоизоляции, — пишет издание.
Общее количество подтверждённых случаев коронавирусной болезни в Одесской области — 43.
Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.
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В Одесской области 8 апреля выявили 11 новых случаев COVID-19. Заболели двое одесситов, семь жителей Подольска, одна женщина из поселка Окны и одна — из Кодымского района.
Об этом рассказал губернатор Максим Куцый, передает издание Пушкинская.
— Самому молодому из выявленных сегодня заболевших 25 лет, самому взрослому — 82 года. Все новые пациенты получают медицинскую помощь. Шесть из них находятся на самоизоляции, — пишет издание.
Общее количество подтверждённых случаев коронавирусной болезни в Одесской области — 43.
Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 206 человек. Всего 1668 подтвержденных случаев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь