В Нью-Йорке за сутки умерли 799 человек, что является наивысшим показателем с момента начала эпидемии в штате.

Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо журналистам в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Эндрю Куомо, количество смертей за последние дни возросло. Так, 6 апреля умер 731 человек, 7 апреля — 779 человек, 8 апреля — 799.

Всего в штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 7 067 смертей, это в 2,5 раза больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года, заявил Куомо.

«Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка. 11 сентября мы потеряли 2753 жизни. В рамках нынешнего кризиса умерли уже более 7 тыс. человек. Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова», — сказал губернатор.

Эндрю Куомо отметил, что количество госпитализированных людей снижается с каждым днем, как и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции легких. На настоящий момент около 18 тысяч. человек находятся в больницах штата Нью-Йорк.

«Мы сглаживаем кривую (заболеваемости — прим.), это хорошая новость. Все это — прямое следствие наших действий. Но вы не можете расслабляться», — сказал Эндрю Куомо.

Он призвал американцев продолжать социальное дистанцирование. По последним данным телеканала CNN, в Нью-Йорке зафиксировано 151 тысяч 79 случаев заражения.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.