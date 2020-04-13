В Москве правоохранители спасли мужчину, который висел на карнизе окна на 15 этаже жилого дома, а затем составили на него протокол о нарушении самоизоляции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранителей.

Так, 36-летний мужчина хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал в окно, успев зацепиться за карниз. До прибытия правоохранителей помочь мужчине пыталась его подруга.

Правоохранители затащили мужчину в квартиру, после этого его вместе с подругой доставили в опорный пункт полиции для объяснений.

Впоследствии выяснилось, что он живет в соседнем доме. Из-за этого на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

В связи с действующими ограничениями из-за коронавируса граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости — например, за продуктами, в аптеку, чтобы выгулять домашних животных не далее 100 метров от дома или чтобы вынести мусор.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей (примерно 1400 гривен или $51).

По последним данным, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусом: 130 человек погибли, 1291 выздоровел.



