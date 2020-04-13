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В Москве правоохранители спасли мужчину, который висел на карнизе окна на 15 этаже жилого дома, а затем составили на него протокол о нарушении самоизоляции.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранителей.
Так, 36-летний мужчина хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал в окно, успев зацепиться за карниз. До прибытия правоохранителей помочь мужчине пыталась его подруга.
Правоохранители затащили мужчину в квартиру, после этого его вместе с подругой доставили в опорный пункт полиции для объяснений.
Впоследствии выяснилось, что он живет в соседнем доме. Из-за этого на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.
В связи с действующими ограничениями из-за коронавируса граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости — например, за продуктами, в аптеку, чтобы выгулять домашних животных не далее 100 метров от дома или чтобы вынести мусор.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей (примерно 1400 гривен или $51).
По последним данным, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусом: 130 человек погибли, 1291 выздоровел.
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В Москве правоохранители спасли мужчину, который висел на карнизе окна на 15 этаже жилого дома, а затем составили на него протокол о нарушении самоизоляции.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранителей.
Так, 36-летний мужчина хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал в окно, успев зацепиться за карниз. До прибытия правоохранителей помочь мужчине пыталась его подруга.
Правоохранители затащили мужчину в квартиру, после этого его вместе с подругой доставили в опорный пункт полиции для объяснений.
Впоследствии выяснилось, что он живет в соседнем доме. Из-за этого на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.
В связи с действующими ограничениями из-за коронавируса граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости — например, за продуктами, в аптеку, чтобы выгулять домашних животных не далее 100 метров от дома или чтобы вынести мусор.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей (примерно 1400 гривен или $51).
По последним данным, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусом: 130 человек погибли, 1291 выздоровел.