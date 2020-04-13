В селе на Закарпатье полиция разоблачила бордель, в котором оказывали сексуальные услуги две несовершеннолетние девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Организатором борделя оказался местный 23-летний житель, он подыскал двоих несовершеннолетних девушек и принуждал их к половым контактам с клиентами. Деньги за оказанные услуги забирал себе.

Кроме того, установлено, что девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал девушкам и применял к ним силу.

— В действиях 23-летнего усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины, то есть Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией несовершеннолетних. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения, - сказано в сообщении.

Напомним, в Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.