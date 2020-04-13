|Скорость ветра:
|6.6 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
В селе на Закарпатье полиция разоблачила бордель, в котором оказывали сексуальные услуги две несовершеннолетние девушки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Организатором борделя оказался местный 23-летний житель, он подыскал двоих несовершеннолетних девушек и принуждал их к половым контактам с клиентами. Деньги за оказанные услуги забирал себе.
Кроме того, установлено, что девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал девушкам и применял к ним силу.
— В действиях 23-летнего усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины, то есть Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией несовершеннолетних. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения, - сказано в сообщении.
Напомним, в Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В селе на Закарпатье полиция разоблачила бордель, в котором оказывали сексуальные услуги две несовершеннолетние девушки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Организатором борделя оказался местный 23-летний житель, он подыскал двоих несовершеннолетних девушек и принуждал их к половым контактам с клиентами. Деньги за оказанные услуги забирал себе.
Кроме того, установлено, что девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал девушкам и применял к ним силу.
— В действиях 23-летнего усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины, то есть Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией несовершеннолетних. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения, - сказано в сообщении.
Напомним, в Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.