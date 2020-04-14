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За время пандемии коронавирусом заразились 189 сотрудников ООН, из которых трое умерли.
Об этом сообщает CNN.
— Трое сотрудников Организации Объединенных Наций умерли от осложнений, связанных с коронавирусом, у 189-ти сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья, — сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак.
Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед констатировала, что в условиях пандемии COVID-19 никто и нигде не может чувствовать себя в полной безопасности.
— Если Covid-19 будет оставаться хоть где-то активным, мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться как лесной пожар, унося жизни, влияя на здоровье людей и угрожая социальному единству, — сказала Амина Мухаммед.
Как сообщалось, на утро 13 апреля во мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 - выздоровели.
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За время пандемии коронавирусом заразились 189 сотрудников ООН, из которых трое умерли.
Об этом сообщает CNN.
— Трое сотрудников Организации Объединенных Наций умерли от осложнений, связанных с коронавирусом, у 189-ти сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья, — сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак.
Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед констатировала, что в условиях пандемии COVID-19 никто и нигде не может чувствовать себя в полной безопасности.
— Если Covid-19 будет оставаться хоть где-то активным, мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться как лесной пожар, унося жизни, влияя на здоровье людей и угрожая социальному единству, — сказала Амина Мухаммед.
Как сообщалось, на утро 13 апреля во мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 - выздоровели.