В мире насчитывается 2 019 320 подтвержденных случаев заболевания. Большинство из них (более 682 тысяч) обнаружены в США.

Об этом свидетельствуют данные американского института имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering).

На втором месте Испания, где коронавирус обнаружили у более чем 170 тысяч человек. Далее следует Италия, где было зафиксировано более 159 тысяч случаев заражения коронавирусом.

На четвертом месте Франция, где заболели почти 138 тысяч человек. Замыкает пятерку Германия, где коронавирус обнаружили у 130 тысяч человек.

Количество летальных случаев в мире приближается к 120 тысячам. Более 448 тысяч человек успешно прошли курс лечения.

В Украине за последние сутки зафиксировано 325 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 3102 человека. Жертвами коронавируса стали уже 93 заболевших, 97 пациентов выздоровели.