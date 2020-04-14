В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса «Партии регионов».

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол. Как сообщается, досудебное расследование по делу по факту убийства Владимира Захарова проводилось следователями МВД.

В заявлении говорится, что после передачи дела в Департамент спецрасследование под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились.

Напомним, что ранее Татьяна Черновол заявляла, что: «Я поджигала офис «Партии регионов», но мои руки не в крови».