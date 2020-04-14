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В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса «Партии регионов».
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол. Как сообщается, досудебное расследование по делу по факту убийства Владимира Захарова проводилось следователями МВД.
В заявлении говорится, что после передачи дела в Департамент спецрасследование под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились.
Напомним, что ранее Татьяна Черновол заявляла, что: «Я поджигала офис «Партии регионов», но мои руки не в крови».
Как сообщалось, ранее сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.
Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.
По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса, говорится в сообщении ГБР.
Напомним, в партии «Народный фронт» заявили, что обыски в доме у экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе «Партии регионов» во время «Революции достоинства» являются «показательной расправой».
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В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса «Партии регионов».
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол. Как сообщается, досудебное расследование по делу по факту убийства Владимира Захарова проводилось следователями МВД.
В заявлении говорится, что после передачи дела в Департамент спецрасследование под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились.
Напомним, что ранее Татьяна Черновол заявляла, что: «Я поджигала офис «Партии регионов», но мои руки не в крови».
Как сообщалось, ранее сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.
Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.
По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса, говорится в сообщении ГБР.
Напомним, в партии «Народный фронт» заявили, что обыски в доме у экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе «Партии регионов» во время «Революции достоинства» являются «показательной расправой».