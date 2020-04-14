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Число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Британское управление национальной статистики сообщило, что к 23 апреля в Англии и Уэльсе умерло 6235 человек, и в свидетельствах о смерти они указали COVID-19.
“Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем цифры NHS, поскольку они включают в себя все упоминания COVID-19 в свидетельствах о смерти”, – сказал Ник Стрип, представитель управления статистики.
В отличие от ежедневных данных, публикуемых правительством, которые показывают только случаи смерти в больницах, эти цифры включают и другие смертельные случаи, как например, в домах престарелых.
Отмечается, что половина смертей, зарегистрированных в Лондоне за 14 неделе связаны с коронавирусом.
Напомним, что по состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.
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Число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Британское управление национальной статистики сообщило, что к 23 апреля в Англии и Уэльсе умерло 6235 человек, и в свидетельствах о смерти они указали COVID-19.
“Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем цифры NHS, поскольку они включают в себя все упоминания COVID-19 в свидетельствах о смерти”, – сказал Ник Стрип, представитель управления статистики.
В отличие от ежедневных данных, публикуемых правительством, которые показывают только случаи смерти в больницах, эти цифры включают и другие смертельные случаи, как например, в домах престарелых.
Отмечается, что половина смертей, зарегистрированных в Лондоне за 14 неделе связаны с коронавирусом.
Напомним, что по состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.