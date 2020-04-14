Одесскому городском голове Геннадию Труханову 14 апреля сообщено о подозрении в представлении недостоверных сведений в декларации за 2017 год по статье 366-1.

Об этом сообщает Специальная Антикоррупционная прокуратура.

Следствием установлено, что городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.

Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 миллиона гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьёй 366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что это уже второе подозрение Труханову по его декларациям. Предыдущее дело уже передано в Высший антикоррупционный суд, оно касается недостоверного декларирования за 2015-2016 годы.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного производства о возможном внесении одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверных данных в электронную декларацию передали в Высший антикоррупционный суд.