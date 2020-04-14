В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передаёт Интерфакс-Украина.

— С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В свою очередь патрульная полиция области сообщила, что вчера, 13 апреля, около 16:00 патрульные приняли вызов о конфликте на ул.Днепровская, где обнаружили заявителя, которого провоцировали на конфликт двое мужчин в нетрезвом виде.

— Через пару минут один из мужчин достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и направил в сторону стражей порядка. Мгновенно мужчину обезоружили и одели в наручники. Также один из очевидцев сообщил, что этот мужчина минут 20 назад завладел хлебной выпечкой (пасхой) в монастыре неподалеку. При этом угрожал предметом, похожим на пистолет, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевской области взяли под арест жителя села Трикратное, который до смерти избил своего соседа.