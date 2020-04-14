Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пик пандемии коронавируса COVID-19 еще не наступил, так как 90% активных случаев заражения приходятся на США и Европу.

Об этом сообщают Буквы.

— Мы еще не видим пика, – рассказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ доктор Маргарет Харрис.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что количество случаев заражения уменьшается в некоторых частях Европы, в том числе в Испании и Италии, в других государствах (Великобритания, Турция) – растет.

Также в ВОЗ разработали перечень из шести шагов, которые помогают странам понять, имеют ли они право ослаблять карантинные ограничения.

Также она сообщила, что карантинные ограничения стоит поддерживать до момента, пока не будет найдено вакцину, то есть в течение года, а то и дольше.

Напомним, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.