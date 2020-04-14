Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения.

Об этом он сказал в традиционном видеообращении к украинцам.

«Вчера потушили шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, спровоцировавшие возникновение пожара, они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду», — сказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил спасателей, боровшихся с огнем.

«Мы не имеем права забыть о людях, которые десять дней боролись с огнем. К тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены полторы тысячи наших спасателей и 110 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение обязанностей. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц», — отметил глава государства.

Он также обратился к тем гражданам, которые несмотря на все призывы продолжают поджигать сухостой.

«Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара, увидеть усталые лица пожарных, их окровавленные обожженные руки», — подчеркнул Владимир Зеленский, напомнив, что наказание за сжигание сухой травы предусматривает штраф до 153 тысяч гривен или лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.