82-мм миномет разорвался во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Донецкой области. Взрыв произошел около 11:40 во вторник.

Об этом говорится на сайте Госбюро расследований.

Погиб 24-летний старший солдат отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, которые находились рядом, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса - нарушение правил обращения с оружием.

Как сообщалось, двое украинских военнослужащих получили ранения сегодня, 14 апреля, вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.