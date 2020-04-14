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82-мм миномет разорвался во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Донецкой области. Взрыв произошел около 11:40 во вторник.
Об этом говорится на сайте Госбюро расследований.
Погиб 24-летний старший солдат отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, которые находились рядом, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса - нарушение правил обращения с оружием.
Как сообщалось, двое украинских военнослужащих получили ранения сегодня, 14 апреля, вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.
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82-мм миномет разорвался во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Донецкой области. Взрыв произошел около 11:40 во вторник.
Об этом говорится на сайте Госбюро расследований.
Погиб 24-летний старший солдат отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, которые находились рядом, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса - нарушение правил обращения с оружием.
Как сообщалось, двое украинских военнослужащих получили ранения сегодня, 14 апреля, вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.