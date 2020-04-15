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Сегодня, 15 апреля, на территории одной из больниц Львова произош взрыв, в результате которого погиб 43-летнтй мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.
«Сегодня, 15 апреля, около 16:00 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции области.
Отмечается, что по предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната. Правоохранители уже установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.
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Сегодня, 15 апреля, на территории одной из больниц Львова произош взрыв, в результате которого погиб 43-летнтй мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.
«Сегодня, 15 апреля, около 16:00 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции области.
Отмечается, что по предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната. Правоохранители уже установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.