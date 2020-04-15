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Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.
9 апреля у военного во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы обнаружили высокую температуру. Больного доставили в Харьковском госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат.
С диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас. 14 апреля из-за имеющихся клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР. Он подтвердил коронавирус.
Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Контактных лиц уже установили, говорят в Нацгвардии.
«В помещениях проводится дезинфекция не менее, чем 3 раза в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
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Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.
9 апреля у военного во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы обнаружили высокую температуру. Больного доставили в Харьковском госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат.
С диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас. 14 апреля из-за имеющихся клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР. Он подтвердил коронавирус.
Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Контактных лиц уже установили, говорят в Нацгвардии.
«В помещениях проводится дезинфекция не менее, чем 3 раза в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.