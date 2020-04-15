Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

9 апреля у военного во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы обнаружили высокую температуру. Больного доставили в Харьковском госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат.

С диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас. 14 апреля из-за имеющихся клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР. Он подтвердил коронавирус.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Контактных лиц уже установили, говорят в Нацгвардии.

«В помещениях проводится дезинфекция не менее, чем 3 раза в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.