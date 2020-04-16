В течение 15 апреля боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было», — сказано в сообщении.

Обстрелы осуществлялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Попасной из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Крымского зафиксировано использование боевиками гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» украинские позиции возле Водяного были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи активности боевиков.

По данным украинской разведки, 15 апреля было ранено двух боевиков.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — подытожили в штабе.

Напомним, 14 апреля вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один — боевое поражение.