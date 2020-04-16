|Скорость ветра:
|7.3 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|19:42
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|13 м/с
|Восход солнца:
|06:01
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Сегодня, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, в провинции Пяченца области Эмилия-Романья были зафиксированы подземные толчки, но сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.
При этом отмечается, никаких сообщений о повреждениях к власти не поступало, но подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.
Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и геологическая служба Соединенных Штатов указывают, что толчок также ощущался вблизи Генуи. Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают, что они явно почувствовали землетрясение и что видели падение черепицы с крыш.
Напомним, Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что жертвами землетрясения в провинции Элязыг стали 14 человек.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Сегодня, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, в провинции Пяченца области Эмилия-Романья были зафиксированы подземные толчки, но сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.
При этом отмечается, никаких сообщений о повреждениях к власти не поступало, но подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.
Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и геологическая служба Соединенных Штатов указывают, что толчок также ощущался вблизи Генуи. Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают, что они явно почувствовали землетрясение и что видели падение черепицы с крыш.
Напомним, Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что жертвами землетрясения в провинции Элязыг стали 14 человек.