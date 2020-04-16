Сегодня, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, в провинции Пяченца области Эмилия-Романья были зафиксированы подземные толчки, но сам эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км в малонаселенной местности за несколько километров от города Чериньяле.

При этом отмечается, никаких сообщений о повреждениях к власти не поступало, но подземные толчки ощущались в далеко отдаленных городах, таких как Милан, Болонья и Генуя.

Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и геологическая служба Соединенных Штатов указывают, что толчок также ощущался вблизи Генуи. Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают, что они явно почувствовали землетрясение и что видели падение черепицы с крыш.

Напомним, Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что жертвами землетрясения в провинции Элязыг стали 14 человек.