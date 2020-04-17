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В городе Самбор Львовской области, священнослужитель провел крестную ходу, несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
«17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно — часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не придерживались социальной дистанции», — говорится в сообщении.
На 4-х участников шествия полицейские составили админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.
Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.
Напомним, митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Также митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.
Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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В городе Самбор Львовской области, священнослужитель провел крестную ходу, несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
«17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно — часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не придерживались социальной дистанции», — говорится в сообщении.
На 4-х участников шествия полицейские составили админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.
Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.
Напомним, митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Также митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.
Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).