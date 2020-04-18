К вечеру 17 апреля количество людей, умерших от COVID-19, превысило 150 000.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.

По состоянию на 23:20, в мире зафиксировано 152 955 летальных случаев, вызванных пандемией коронавируса.

Количество зарегистрированных заразившихся составило 2 227 466, выздоровели 568 174 человека.

Самая тяжелая ситуация сейчас в США и пяти европейских странах: Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости.