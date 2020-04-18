В одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен.

Инцидент произошел сегодня, 18 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщил частный предприниматель. По его словам в магазин, который, специализируется на предоставлении ритуальных услуг, ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, украв из кассы 120 тысяч гривен, скрылись.

По данному факту следователи Казанковского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся, сообщить о ней в Казанковское отделение полиции по адресу: поселок Казанка, улица Мира, 196, или по телефону (05164) 9-15-09 и 102.

Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.