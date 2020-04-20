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В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний стрелок Габриэль Вортман, который маскировался под полицейского, убил по меньшей мере 16 человек.
Об этом сообщают Буквы.
Среди жертв была офицер Канадской королевской конной полиции Хейди Стивенсон, 23-летний военный с двумя детьми.
В полиции заявили, что Габриэль Вортман работал дантистом и пока нет никаких оснований связывать произошедшее с терроризмом. Они сказали, что не имеют ни малейшего представления о его мотивации.
Правоохранители ликвидировали стрелка.
Отмечается, что это самая массовая стрельба в Канаде с 1989 года, когда в Монреале преступник Марк Лепин убил 15 женщин в политехнической школе.
Кроме того, массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где действуют более жесткие законы о контроле над оружием, чем в Соединенных Штатах.
Напомним, что в одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.
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В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний стрелок Габриэль Вортман, который маскировался под полицейского, убил по меньшей мере 16 человек.
Об этом сообщают Буквы.
Среди жертв была офицер Канадской королевской конной полиции Хейди Стивенсон, 23-летний военный с двумя детьми.
В полиции заявили, что Габриэль Вортман работал дантистом и пока нет никаких оснований связывать произошедшее с терроризмом. Они сказали, что не имеют ни малейшего представления о его мотивации.
Правоохранители ликвидировали стрелка.
Отмечается, что это самая массовая стрельба в Канаде с 1989 года, когда в Монреале преступник Марк Лепин убил 15 женщин в политехнической школе.
Кроме того, массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где действуют более жесткие законы о контроле над оружием, чем в Соединенных Штатах.
Напомним, что в одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.