В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний стрелок Габриэль Вортман, который маскировался под полицейского, убил по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщают Буквы.

Среди жертв была офицер Канадской королевской конной полиции Хейди Стивенсон, 23-летний военный с двумя детьми.

В полиции заявили, что Габриэль Вортман работал дантистом и пока нет никаких оснований связывать произошедшее с терроризмом. Они сказали, что не имеют ни малейшего представления о его мотивации.

Правоохранители ликвидировали стрелка.

Отмечается, что это самая массовая стрельба в Канаде с 1989 года, когда в Монреале преступник Марк Лепин убил 15 женщин в политехнической школе.

Кроме того, массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где действуют более жесткие законы о контроле над оружием, чем в Соединенных Штатах.

Напомним, что в одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.