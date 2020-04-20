В центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакса.

Протестующие находятся на площади Свободы, вокруг много полицейских и бойцов Росгвардии. К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров.

Митингующим предложили составить инициативную группу для продолжения переговоров в Доме правительства. Битаров с площади ушел, сообщает телекомпания. Поговорить с людьми также вышел депутат Госдумы Артур Таймазов.

— Протестующие выступают против, по их мнению, жестких ограничительных мер в республике и задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против вводимых ограничений, - рассказал информированный источник Интерфакса.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Ранее сообщалось, что в отношении Чельдиева былло возбуждено уголовное дело о распространении фейков, угрожающих безопасности людей (ст. 207.1 УК). По версии следствия, 6 апреля он выложил в соцсети две видеозаписи о надуманности мер по борьбе с коронавирусом в республике. Проверка выяснила, что утверждения подозреваемого не соответствуют действительности. Информированный источник уточнил агентству, что речь идет именно о Чельдиеве, на момент задержания он находился за пределами Северной Осетии.

На 20 апреля, по данным Минздрава Северной Осетии, в республике число случаев заражения коронавирусом составляло 177, умерли двое заболевших.

— Большинство митингующих говорят, что они не могут находиться в самоизоляции, потому что им нечем кормить свои семьи. Очень многие людей, которые находятся в серой зоне и не платят налоги, сейчас не могут рассчитывать ни на какую помощь государства. С первых же дней самоизоляции, закрытия предприятий они оказались без средств к существованию», — рассказала «Эху Москвы» журналист Мадина Сагеева.

Напомним, что многие Николаевцы прислушались к призыву властей не ходить в церковь, остаться дома и праздновать Пасху в кругу семьи, хотя были в те, кто нарушили требования карантина из-за распространения коронавирусного заболевания.