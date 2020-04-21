В российском Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих против карантина граждан с площади перед администрацией, полицейских закидали камнями.

Об этом сообщает Украинская правда.

Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации.

Протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Инициатором митинга был известный в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.

Напомним, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.