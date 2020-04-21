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В российском Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих против карантина граждан с площади перед администрацией, полицейских закидали камнями.
Об этом сообщает Украинская правда.
Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации.
Протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.
Инициатором митинга был известный в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.
Напомним, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
В российском Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих против карантина граждан с площади перед администрацией, полицейских закидали камнями.
Об этом сообщает Украинская правда.
Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации.
Протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.
Инициатором митинга был известный в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.
Напомним, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.